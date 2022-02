Výpadků proudu v Česku kvůli větru přibývá, od rána zhruba na trojnásobek

Výpadků proudu kvůli silnému větru stále přibývá. Bez elektřiny je v Česku přes 300.000 odběratelů, zhruba trojnásobek ranního počtu. Nejhorší situace je nyní na východě Čech. V Královéhradeckém kraji je bez proudu skoro 70.000 odběratelů. Vyplývá to z vyjádření mluvčích společností ČEZ a E.ON.

Silný vítr komplikuje dopravu na železnici, popadané stromy zastavily dnes ráno provoz na několika tratích, neprůjezdné jsou i některé silnice. Po nárazu do stromu vykolejil osobní vlak v úseku Žďárec u Skutče - Hlinsko v Čechách. Nikdo nebyl zraněn. Vítr způsobil nehodu na tahu z Klatov do Domažlic. Autu se otevřel poklop motoru, přejelo do protisměru a srazilo se s dalším. Zraněné jsou 3 děti.

Na Klínovci u Božího Daru vítr dosáhl rychlosti až 134 kilometrů za hodinu. Vítr v celém regionu od noci láme stromy, na mnoha místech omezuje dopravu. Lyžařský areál Klínovec dnes kvůli větru kompletně zrušil provoz. Podobně jsou na tom další areály, například středisko v Ramzové, na Kraličáku. Zavřel i skiareál Lipno. Kvůli větru neotevřela například i ostravská zoo. Vítr strhl střechu Muzea Vysočiny v Jihlavě.