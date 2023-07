Výprava českých dětí i pedagogů vyrazí za vzděláním do Malého Tibetu

Životní a školní podmínky dětí v Malém Tibetu pojede poznávat skupina českých žáků se svými pedagogy ze severní Moravy. Na dvoutýdenním výměnném pobytu v severoindickém Ladákhu se zapojí do výuky, poznají tamní zvyky i kulturu. České děti odjíždějí do Indie 27. července, v únoru či březnu by měly dorazit indické děti na severní Moravu. ČTK o tom informovali zástupci projektu v tiskové zprávě.

"Myšlenka výměnného pobytu ladáckých a českých dětí mne napadla loni v létě, když jsme, společně se studenty Slezské univerzity natáčeli v Ladákhu dokument o tamním školském systému. Při natáčení jsem si uvědomila, že například škola v Mulbekhu se velmi podobá základní škole ZŠ Labyrint ve Lhotě u Opavy, kterou absolvoval můj syn. Druk Padma Karpo School v Shey mi zase nápadně připomínala základní Školu Hello v Ostravě - Porubě," řekla Ivana Martáková, hlavní organizátorka projektu.

Výuka ve školách v Indii je v anglickém jazyce, pro české děti učící se anglicky by tak měla být účast na výuce snadná. Složitější situace nastane po příjezdu indických dětí do Česka, nicméně i zde by mělo být možné zajistit anglickou verzi výuky.