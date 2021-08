Výroba ozdob v Poniklé zapsaná v UNESCO přilákala letos o čtvrtinu víc lidí než loni

Výrobu skleněných vánočních ozdob společnosti Rautis v Poniklé na Semilsku navštívilo letos v létě podle předběžných odhadů o 20 až 25 procent víc turistů než loni. Od loňského prosince je zdejší výroba na seznamu nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Za zvýšením návštěvnosti bylo ale letos v létě zřejmě spíš chladné a deštivé počasí než UNESCO, řekl ČTK předseda představenstva společnosti Rautis Marek Kulhavý. "Těžko se to odhaduje, protože zatím stále nejsme v nějakém normálu, takže nejsem schopný posoudit, jak moc se na návštěvnosti projevilo UNESCO nebo jak moc se na tom projevilo omezené cestování do zahraničí. Myslím, že UNESCO se projeví až průběžně, až to začnou reflektovat cestovní kanceláře, až se to dostane do nějakých průvodců," doplnil Kulhavý. Do sklárny mířili podle něj letos v létě hlavně tuzemští turisté, kteří trávili prázdniny a dovolené v Krkonoších. "Zahraniční návštěvníky jsme tu téměř neměli," dodal.