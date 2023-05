Výrobce letadel Aero Vodochody otevírá v Brně vývojové centrum

Výrobce letadel Aero Vodochody otevírá své vývojové centrum v Brně. Zaměřuje se v něm na vývoj avionických systémů a interaktivního rozhraní dokumentace ke cvičnému letounu L-39NG. Do konce letošního roku chce podnik přijmout přibližně 30 zaměstnanců. V tiskové zprávě to uvedl viceprezident Aera Petr Jinda. Důvodem expanze v Brně je zvyšování počtu zákazníků. "Pro dlouhodobé rozšiřování schopností letounu je rozvoj avionického systému klíčovým parametrem, který musíme kapacitně posílit," uvedl Jinda. Druhá skupina odborníků se zaměří na vytváření podpůrné a údržbové dokumentace těchto cvičných letounů. "Dokumentaci chceme více posunout do interaktivního rozhraní, které bude zahrnovat i virtuální realitu. Cílem je vytvořit efektivní, moderní a komfortní platformu pro školení zákazníků či údržbu letounů," řekl Jinda.

Výrobce nyní pokračuje ve výrobě prvních sériově vzniklých letounů L-39NG pro Vietnam. Celkově podnik letos dokončí výrobu deseti kusů, příští rok by to mělo být 16 kusů a v dalších letech může kapacita výroby na nedávno spuštěné výrobní lince stoupnout až na dva letouny měsíčně. Společnost má nyní objednávky na 34 kusů, mezi zákazníky je například Maďarsko. Rozjednané jsou i další kontrakty, například se Slovenskem. Výrobní kapacita je naplněná do roku 2025, ve firmě pracuje zhruba 1600 lidí.