Výrobci žádají rychlejší novelizaci zákona o zdravotnických prostředcích určených k laboratorní nebo domácí diagnostice. Zpoždění podle nich může vést až k nedostupnosti některých vyšetření. V tiskové zprávě o tom informovala Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA). Vláda novelu daného zákona, která dává českou legislativu do souladu s jiným evropským nařízením, projedná ve středu. Její platnost s výjimkou dvou bodů navrhuje od července 2023. Nedostatky, které výrobci kritizují, neřeší. Evropská unie nařízení, které platí od ledna 2022, přijala jako reakci na epidemii covidu-19 a snahu zlepšit připravenost na podobné krize. "Nařízení musí být implementováno do právního řádu České republiky a národní právní úprava musí být dána do souladu s novou unijní právní úpravou," píše se v materiálu. Novelizovat je třeba zákon o léčivech a zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVD). IVD jsou přístroje, materiály, ale také chemikálie nebo softwary využívané pro vyšetřování vzorků, například krve, stolice, moči nebo tkání.