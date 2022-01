Výrobu aut loni brzdil nedostatek čipů, meziročně klesla o víc než 4 procenta

V Česku loni automobilky vyrobily přes milion a 100 tisíc vozů. Je to o zhruba 4 procenta míň než v roce 2020. Vyplývá to z dat Sdružení automobilového průmyslu. Oproti roku 2019, který neovlivnila epidemie koronaviru, je to ale pokles skoro o čtvrtinu. Propad způsobil hlavně nedostatek polovodičů. Více než 91 procent vyrobených automobilů mířilo na zahraniční trhy. Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila v tuzemských závodech 680.287 vozidel, což je meziroční pokles o 9,2 procenta. Nošovický Hyundai zvýšil přes čipovou krizi výrobu meziročně o 15,2 procenta na 275.000 automobilů. Produkce v kolínské Toyotě klesla o 8,9 procenta na 149.936 aut. "Odhadujeme, že kvůli čipové krizi nebylo v České republice v roce 2021 vyrobeno až 300.000 osobních vozidel, o která by jinak na trhu byl zájem. V roce 2022 bychom se opět mohli vrátit k růstovým hodnotám, byť situace s dodávkami čipů i dalších komponentů zůstává nadále napjatá," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.