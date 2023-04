Výsadbu nových vinic tuzemští vinaři odkládají, na investice chybí peníze i zaměstnanci

Zájem o novou výsadbu vinic v Česku klesá. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který povolení uděluje. Letos vinaři zažádali o rozšíření plochy osázené vinnou révu zhruba o 32 hektarů, to je nejméně za posledních 8 let. Kvótu, která podíl nové výsadby v členských státech Evropské unie každý rok určuje, tak nevyčerpali ani z pětiny. Na investice podle Vinařské asociace chybí podnikům peníze i zaměstnanci.