Vyšehradský železniční most se přemístí, řekl Kupka

Stát a Správa železnic (SŽ) budou pokračovat v přípravě nové vrchní konstrukce železničního mostu na Výtoni. Zároveň budou ve spolupráci s Prahou hledat místo, kde by mohla původní konstrukce dále sloužit jako most. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Uvedl, že stát projekt nového mostu, který vzešel z architektonické soutěže, podrobí mezinárodně uznávanému posouzení vlivu na kulturní dědictví. V plánu jsou i jednání s mezinárodní organizací UNESCO.

Výsledky soutěže SŽ představila koncem loňského roku, následně se proti plánu památkově chráněnou konstrukci nahradit vzedmula vlna kritiky. Kupka dodal, že cílem je, aby chráněná konstrukce dále v jiné lokalitě sloužila jako most pro pěší a cyklisty. Nynější konstrukce výtoňského mostu by se mohla přesunout do Modřan, město posuzuje dvě umístění nad a pod plavební komorou v místě nynějších přívozů.