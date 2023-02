Vyšetřovatelé evidují 2800 válečných incidentů na Ukrajině

Čeští vyšetřovatelé válečných zločinů na Ukrajině evidují z otevřených zdrojů zhruba 2800 incidentů a přes 40.000 poškozených či zničených objektů. Mají také informace o vysídlování dětí z Ukrajiny do Ruska. Serveru Seznam Zprávy to řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Doplnila, že česká policie obvinila za rok od zahájení ruské invaze 57 lidí z nenávistných trestných činů vůči Ukrajincům. Do vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině se může Česko zapojovat díky tzv. zásadě univerzality, jejímž smyslem je zajistit postih na základě mezinárodního práva.

Čeští vyšetřovatelé získávají informace o válečných zločinech i výslechem uprchlíků, které vyhledali přes neziskové organizace, resp. kteří se přihlásili prostřednictvím policejního on-line dotazníku. Podle Bradáčové však většina ze zhruba 280.000 uprchlíků aktuálně přítomných na českém území buď žádné informace nemá, nebo vypovídat nechce. Důvodem je strach a obecná nedůvěřivost Ukrajinců vůči státním institucím včetně policie.