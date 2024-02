Vysočina se připravuje na masopust, v Herálci bude i s novými maskami

Města a obce na Vysočině připravují masopustní obchůzky. V Herálci na Žďársku, kde byl nedávno masopust zapsaný mezi ceněné tradice Vysočiny, bude 10. února. Letos vyjde i s maskami, které po desítkách let prošly náročnou obnovou. ČTK to řekl Luboš Urbánek ze skupiny Herálecká sebranka, která masopust pořádá od roku 2013. Masopustní obchůzky budou v některých obcích a městech už o víkendu. Masopust pořádá a si polovina z 704 obcí na Vysočině.

V heráleckém masopustním průvodu chodí 32 masek a doprovází je asi osmičlenná kapela. Podle Urbánka se při něm mísí tradice českých a moravských masopustních obchůzek, což se odráží i v typech pasek. "Dřív byl Moravský Herálec, který spadal pod Nové Město (na Moravě) a Český Herálec, který spadal pod Hlinecko. V roce 1951 se Herálce spojily a tím se spojily i masopusty. Z Českého Herálce chodí slamák, turek, žid, ras, kominík a z toho moravského jsme zanechali pouze policajty, kašpárky a pasáčka s krávou. Proto jsme trošku jiní než masopusty na Hlinecku," řekl Urbánek.

Slaměné masky už podle něho byly ve špatném stavu. Řadu let se ale místním nedařilo zajistit správný materiál ani člověka, který by s dlouhou slámou, která je potřebná, dokázal správně pracovat. Podařilo se to až nyní. "Takže jsme asi po 50 letech dokázali slamáky obnovit. Třeba jen vesta jednoho slamáka trvá 35 až 40 hodin, než se ušije," řekl Urbánek. Výroba je podle něho náročná i finančně, jedna slaměná maska vyjde na více než 15.000 korun. Peníze získává skupina i díky příspěvkům, které od lidí při masopustu vybere.