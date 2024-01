Vysoké školy plánují zpřísnit svá bezpečnostní pravidla, týkat se mohou nošení zavazadel

Vysoké školy plánují zpřísnit svá bezpečnostní pravidla. Změny se budou týkat například toho, jaká zavazadla budou moct lidé do budov nosit. Řekl to ministr školství Mikuláš Bek (STAN) po jednání se zástupci univerzit, ministerstva vnitra a policie. Opatření reaguje na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Změny se můžou týkat třeba přinášení zavazadel do univerzitních budov. "To je v zemích, které mají rozsáhlé zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě, běžné, že velká zavazadla nejsou připuštěna," uvedl ministr. Nemyslí si, že by se plošně na vysokých školách zaváděly bezpečnostní rámy. Objevit by se mohly v budovách, které se vyhodnotí jako rizikové. Vzniknout by měl informační systém pro varování. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a policií se proškolí pracovníci, kteří mají na univerzitách na starosti bezpečnost. Poté se uskuteční i intenzivní bezpečnostní školení ostatních zaměstnanců a studentů. Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky. Podle Beka je potřeba změny udělat i na základních a středních školách.