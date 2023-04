Vysoký počet vězňů na počet obyvatel není normální, míní šéf Vězeňské služby

Vysoký počet vězňů na počet obyvatel není v Česku normální. Myslí si to šéf Vězeňské služby Simon Michailidis. V Česku připadá na 100.000 obyvatel 180 vězňů, což je třetí až čtvrtý nejhorší výsledek v EU. Na jednoho vězně stát v průměru vynaloží 1900 korun denně. "Není normální, aby v bezpečné, vyspělé zemi bylo 180 vězňů na 100.000 obyvatel. Rakousko a Německo je bezpečné přibližně stejně jako Česká republika a počet vězněných je tam pod polovinou našich počtů," upozornil Michailidis. Například v Německu přitom podstatnou část vězněných tvoří cizinci z jiného kulturního prostředí, oproti tomu v Česku je mezi vězni cizinců zhruba jen osm procent a převládají mezi nimi kulturně blízcí Slováci.

"V Česku nejsou zavíráni jenom ti, před kterými je potřeba se chránit, ale i ti, kteří nás nějak naštvali," shrnul Michailidis trestní politiku státu. "S řadou lidí by se mělo v oblasti sankční politiky pracovat jinak a jinde než doposud. Mohlo by to pro ně být stejně nepříjemné, ale nemuseli by přijít o práci a netrpěla by jejich rodina," podotkl s tím, že v tomto ohledu vidí velký prostor u alternativního trestu domácího vězení, který Česko zatím nedokázalo ve větší míře využít.

Počet vězňů v Česku přitom opět stoupá, aktuálně je jich 19.689 - od začátku roku jich přibylo téměř 640, zatímco za celý loňský rok to podle Michailidise byly zhruba čtyři stovky. Nárůst nijak nesouvisí s příchodem ukrajinských uprchlíků, protože procento cizinců v českých věznicích zůstává dlouhodobě stabilní.