Výstava Bílou stopou ukáže i medaile českých olympijských vítězů

Medaile Jiřího Rašky, Aleše Valenty, Kateřiny Neumannové, Ester Ledecké či Evy Adamczykové z olympijských her a mistrovství světa jsou k vidění na výstavě Bílou stopou v nové budově Národního muzea. Výstava podle webu muzea potrvá do konce dubna příštího roku. Národní muzeum ji připravilo spolu se Svazem lyžařů ČR, který slaví 120 let od svého založení.

Na výstavě jsou kromě více než tří desítek medailí z velkých akcí předměty a archiválie ze soukromých sbírek i sportovních sbírek Národního muzea, jako například medaile z prvních lyžařských závodů na přelomu 19. a 20. století, dobová výbava nebo obraz s lyžařskou tematikou, který namaloval sportovní průkopník a zakladatel Českého Ski Klubu Josef Rössler Ořovský. Svaz lyžařů ČR je nejstarším lyžařským svazem na světě, založen byl 21. listopadu 1903.