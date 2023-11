Výstava na zámku v Dobříši přibližuje objevy světové egyptologie

Zámek v Dobříši na Příbramsku ožil atmosférou starověkého Egypta, v jeho galerii mohou návštěvníci zhlédnout výstavu Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Expozice připravená Českým egyptologickým ústavem k loňskému výročí 200 let od rozluštění hieroglyfů a 100 let od objevu hrobky faraona Tutanchamona byla k vidění v pražském Karolinu a nyní se přestěhovala ze své druhé zastávky ve Žďáru nad Sázavou do Dobříše. Na výstavě je k vidění například svítící kopie slavné Rosettské desky, replika soch královny Nefertiti a vysokých hodnostářů Tutanchamonovy doby či maketa Tutanchamonovy pohřební komory. Pomocí kukátka si návštěvníci navodí pocity, které zažívali objevitelé Tutanchamonovy hrobky.