Výstava v Brně mapuje 100 let českého komiksu, začíná u Josefa Lady

Vývoj českého obrázkového seriálů od začátku 20. století do současnosti sleduje výstava Moravského zemského muzea v Brně. Vznikla u příležitosti 100. výročí průkopnického počinu Josefa Lady Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše. Výstava si klade za cíl prozkoumat, kam se obrázkový seriál od té doby formálně i obsahově posunul. "Je zřejmé, že kdysi podceňovaná komiksová vizuální forma se v poslední době rozprostřela do mimořádné žánrové pestrosti a že už řadu let necílí primárně na děti a mládež," řekl dnes novinářům kurátor Tomáš Prokůpek. Doplnil, že v posledních letech se čeští autoři prosazují také v zahraničí. Ve výstavních síních se návštěvníci seznámí s ranými formami komiksu a jeho výraznými hrdiny. Zjistí, s jakými problémy se autoři potýkali za totality a jakým potížím čelili po roce 1989. Výstava se zvláště zaměřuje na dobové kontakty českého komiksu se světem, ale také na speciální vazby se Slovenskem. Další linií je prosazování ženských autorek v kdysi téměř výlučně mužském prostředí.