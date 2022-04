Výstava v chrasteckém muzeu přiblíží trampské hnutí

Historií i současností trampingu se bude zabývat výstava v Městském muzeu Chrast na Chrudimsku. Výstava se koná každý rok, letos po pětasedmdesáté. Zahajuje vernisáží 21. dubna a potrvá do 22. května. ČTK to řekl Jiří Fred Jedlička, zakladatel Mobilního trampského muzea. Tramping slavil v roce 2018 sté výročí existence a podle Jedličky jde o jednu z mála volnočasových aktivit, která přežila mnoho společenských řádů.

První osada s názvem Ztracené naděje vznikla v roce 1918 na Svatojánských proudech na Vltavě. Ve 20. letech se pak zrodil žánr trampských písní. "O trampských písních se říká, že je to nepsaná kronika tehdejší doby, co se přes den prožilo, to večer inspirovalo první trampské skladatele, aby o tom složili píseň," řekl Jedlička.

"Prostě tramping už se nedal vymýtit ani Kubátovým zákonem, který proklamoval, že nesezdané páry spolu nesmí sdílet noc pod širákem, ve stanu či v trampských srubech," řekl Jedlička. Vyhláška zemského prezidenta Huga Kubáta platila od roku 1931. Po čtyřech letech ji zrušil soud. Četníci během té doby mohli kontrolovat trampy.