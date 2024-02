Výstava v Plzni po stopách Hanzelky a Zikmunda srovnává Afriku po 75 letech

Výstava s názvem Afrika snů … a skutečnosti před plzeňskou Studijní a vědeckou knihovnou po celý únor připomíná 105. výročí narození místního rodáka Miroslava Zikmunda. Je složená ze srovnávacích fotek slavné cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda z Afriky a snímků, jež pořídila současná expedice Z101 na stejných místech, ale s odstupem 75 let. ČTK to řekla afrikanistka a členka expedice Z101 Linda Piknerová. Expedice Z101, jejímž hlavním představitelem je Tomáš Vaňourek, vyrazila do Afriky v dubnu 2021. Po třech letech putování nasbírala množství zážitků, fotografií i video záběrů. Cesta skončí letos v dubnu. "Na 16 panelech jsou srovnávací snímky z Tuniska, Egypta, Súdánu, Etiopie a Keni, doplněné o příběhy z cestovních deníků H+Z (Hanzelky a Zikmunda) a aktuální postřehy Tomáše Vaňourka, který Afrikou projíždí se svým expedičním speciálem nazvaným George po Jiřím Hanzelkovi," řekla Piknerová. "Cílem cesty je ukázat, jak se mění svět a my s ním. Prostřednictvím srovnávacích snímků vracíme historii její barvy a věříme, že takto oživíme jedinečný kulturní odkaz spojený s městem Plzní, potažmo celou Českou republikou," uvedl Vaňourek.