Výstavba dálnice do Rakouska se zdrží kvůli bažinám

Jihočeská část dálnice D3 od Třebonína k hranicím s Rakouskem bude zřejmě hotová v roce 2026. Je to o rok později, než dosud Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádělo. Silničáři narazili na problémy s bažinatým terénem v úseku Kaplice nádraží - Nažidla. ŘSD předpokládá, že ho dokončí právě až v roce 2026. O rok dříve by mohla být hotová část od Nažidel k hranicím s Rakouskem, začít stavět ji chtějí silničáři koncem příštího roku. ČTK to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Téměř dvanáctikilometrový úsek Kaplice nádraží - Nažidla s odhadem nákladů 6,25 miliardy Kč bez DPH chce stát začít stavět příští podzim. "Je tam trošku komplikace, ne úplně vhodné geologické prostředí, jsou tam bažiny. Děláme tam podrobné geologické průzkumy. Měli jsme obrovské problémy dostat se na pozemky, které mají být pro dálnici. Dělali jsme tam přístupové trasy, propadalo se nám to, museli jsme to sanovat," řekl Mátl.