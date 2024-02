Vystrčil: Budoucnost Ukrajiny předurčuje i budoucnost Česka

Česko musí i dál pomáhat Ukrajině - na pietní akci v Praze se na tom shodla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Česká, evropská ani světová podpora Ukrajiny podle něj není zadarmo, ale je nutná, protože žádná podpora by Česko stála mnohem více. Vystrčil v projevu poděkoval českým občanům, kteří Ukrajinu vytrvale podporují. Ukrajinské občany, kteří kvůli konfliktu přišli do Česka, Vystrčil poprosil, aby Česku v jeho podpoře pomáhali. "Jedna z věcí, kterou mohou pomoci, je, že se zapojí do života v Česku ve všech rozměrech, které takový život v Česku přináší, a že tím pádem budeme Ukrajinu podporovat společně," řekl na adresu Ukrajinců žijících v Česku. Pietního aktu se u pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka na náměstí Kinských v Praze kromě Vystrčila a předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové, zúčastnili chargé d'affaires ukrajinské ambasády Vitalij Usatyj a několik dalších poslanců a senátorů.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš u příležitosti druhého výročí začátku invaze napsal na sociálních sítích, že se Ukrajina statečně brání. Dodal, že válka není normální a že by všichni měli usilovat o mír.