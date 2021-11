Vystrčil: Estonsko by mohlo podpořit ČR a uznat jadernou energii jako udržitelný zdroj

Estonsko by mohlo do budoucna uznat jadernou energii jako udržitelný zdroj, a podpořit tak Českou republiku, která v EU dlouhodobě prosazuje, aby byla jaderná energie zařazena mezi čisté zdroje energie. Po jednání s novým estonským prezidentem Alarem Karisem v Tallinu to českým novinářům řekl předseda českého Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "V tuto chvíli jsem získal spíše jemný náznak podpory, ale nebylo tomu tak, že bychom věděli stoprocentně, že tomu tak bude," řekl k podpoře jaderné energie Vystrčil. S estonskou stranou podle něj panuje shoda na tom, že po ustavení nové české vlády by se měly setkat parlamentní delegace obou zemí. Šéf horní komory parlamentu vede tento týden podnikatelskou misi do Pobaltí, kromě Estonska navštíví také Litvu.