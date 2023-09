Vystrčil: Je chybou, že jsme stále neumožnili krajanům korespondenční volbu

Absence korespondenční volby je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) chybou a jedním z dlouhodobých dluhů českého státu vůči Čechům žijícím v zahraničí. Vystrčil to uvedl na konferenci o roli zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích, která se konala v sídle horní parlamentní komory. Česko podle předsedy Senátu také nedostatečně využívá potenciál 2,5 milionu Čechů pobývajících v cizině, z nichž mnozí propagují Česko a ukazují, jaké skutečně je. Vystrčil připomenul, že aktuální senátní návrh na zaedení korespondenční volby čeká ve Sněmovně už zhruba dva roky na projednání. Podle místopředsedy Senátu Tomáše Czernina (TOP 09) je třeba odmítnout názory, že krajanům nepřísluší ovlivňovat dění v zemi, v níž už nežijí. Předseda sněmovního podvýboru pro styky s krajany Roman Bělor (STAN) přiznal, že v minulých letech byla snaha o uzákonění korespondenční formy voleb kvůli složení dolní parlamentní komory "mírně řečeno zamrzlá". Současná vládní koalice ale plánuje korespondenční volbu prosadit i přes odpor opozice. Korespondenční volbu na konferenci propagovala také Dagmar Straková z iniciativy Chceme volit distančně. Korespondenční volba má umožnit uplatnění volebního práva lidem, kteří by se nemohli zúčastnit hlasování ve volebních místnostech. Požadují ji zejména krajané z rozlehlejších zemí, pro které je cestování kvůli hlasování na ambasádách časově i finančně komplikované. Odpůrci distanční volby se obávají možného zneužití kvůli tomu, že hlasovací lístky by byly do dne hlasování uloženy na úřadech mimo volební urny.

Součástí konference bylo i předávání cen pražské pobočky Společnosti pro vědy a umění, které kvůli opatřením v důsledku covidové pandemie nemohlo převzít jejích devět laureátů za rok 2020 za šíření dobrého jména ČR v zahraničí. Byli jimi básník a překladatel Václav Daněk, loni zesnulý spisovatel a dramaturg Roman Ráž, režisér a scenárista Juraj Jakubisko, který zemřel letos v únoru, mezzosopranistka Magdalena Kožená, herec Norbert Lichý, propagátor tvorby Josefa Myslivečka, dirigent a cembalista Václav Luks, kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra IKEM a senátor za TOP 09 Jan Pirk, český operní a divadelní režisér David Radok a divadelník, hudebník a filmař Jiří Suchý.