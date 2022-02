Vystrčil na Primě: Pro zabránění války je důležitá jednota

V českém zájmu je, vzhledem k blízkosti ukrajinských hranic, aby na Ukrajině nevypukl ozbrojený konflikt. V CNN Prima News to řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Zdůraznil, že pro zabránění války je důležité zachovat jednotu. Předseda SPD Tomio Okamura považuje za důležité, aby byly dodržovány minské dohody z roku 2015.

"Zásadní věcí pro to, aby k agresi Ruska nedošlo, je, abychom byli jednotní, abychom dělali všechno pro to na základě diplomatického jednání, na základě ukázky toho, že jsme naprosto připraveni, pokud by k agresi došlo, aby válka nebyla," řekl Vystrčil.

Prezident Miloš Zeman v týdnu označil mylné informace Západu o tom, že ve středu nastane ruský útok, za blamáž. Vystrčil poznamenal, že nemůže vědět, zda varování před začátkem války nebylo součástí taktiky. "Někdy je to tak, že pokud chcete, aby něco nezačalo, tak říkáte, že to začne," řekl Vystrčil.