Vystrčil: Senát by se mohl dotázat na zdraví prezidenta

Předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) zmínil jako možnou variantu, že by se Senát oficiální cestou dotázal na zdraví prezidenta. Podle Vystrčila by bylo vhodné, aby Miloš Zeman vzhledem k blížícím se sněmovním volbám informoval o svém stavu. Šéf horní komory Parlamentu to dnes uvedl v České televizi. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) k tomu řekl, že podle jeho informací je Zeman způsobilý vést povolební vyjednávání. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odmítl Vystrčilovy výroky komentovat.

"Byl bych velmi nerad, kdybychom se ho (prezidenta) nakonec museli oficiálně dotazovat. V okamžiku, kdy by se ukázalo, že pořád nevíme, jak to je a bylo by to celé zahalené nějakou mlhou, tak jedna z variant, která je ve hře, je, že máme možnost se takto oficiálně dotázat. On nemusí odpovědět. Ale znovu říkám, že věřím, že to nebude potřeba, že se normálně ty informace dozvíme," uvedl Vystrčil.

Zeman v září strávil osm nocí v Ústřední vojenské nemocnici. Pražský hrad zprvu důvody hospitalizace nekomentoval, později označil prezidentův pobyt v nemocnici za rekondiční. Mluvčí Hradu sdělil, že lékaři prezidenta v prvních dnech podrobili několika vyšetřením, že nenalezli život ohrožující problémy a že zjistili, že trpí mírným vyčerpáním a dehydratací.