Výzkum: Na školách chybí učitelé pro výuku češtiny jako cizího jazyka

České školy jsou k uprchlíkům z Ukrajiny vstřícné, stále ale chybí podpůrné pozice asistentů se znalostí ukrajinštiny a zejména učitelé pro výuku češtiny jako cizího jazyka. V průzkumu to zjistili vědci z Národního institutu SYRI.

Podle zjištění vědců se také nepodařilo žáky z Ukrajiny plně začlenit do kolektivu. "České školy jsou vůči ukrajinským žákům vstřícné. Je ale vidět, že pedagogové nemají rozvinuté kompetence pro podporu žáků cizinců. Přesto, že si kladli za cíl, aby se ukrajinští žáci v prvé řadě sociálně začlenili mezi vrstevníky, úplně se to nepodařilo. Na začátku školního roku tvořili ukrajinští žáci ve třídách izolované ostrůvky a tato situace se do konce nynějšího školního roku nezměnila," uvedla Klára Šeďová z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumníci sbírali data na šesti základních školách, shromáždili šest desítek rozhovorů s řediteli, učiteli, ukrajinskými žáky a jejich rodiči. Sledovali také výuku, doučování a zabývali se také vrstevnickými vztahy.