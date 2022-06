Výzkum: Předsudečné násilí kvůli postižení zažily tři pětiny handicapovaných

Téměř tři pětiny lidí s handicapem zažily v životě kvůli svému postižení slovní či fyzické výpady. V posledních pěti letech útokům, za nimiž byly předsudky a nenávist, čelila asi polovina handicapovaných. Nejčastěji se lidé stali terčem nadávek, výjimečné nebyly ale ani výhrůžky a zastrašování, fyzické i sexuální napadání a ekonomické násilí. Ani nejzávažnější činy oběti většinou policii neohlásily. Ukázal to výzkum, který provedla organizace In Iustitia. Do výzkumu se od loňského května do letošního ledna zapojilo 311 lidí s pohybovým, mentálním, zrakovým, sluchovým, hlasovým či jiným postižením.

Podle výzkumníka Václava Walacha může být ve skutečnosti předsudečné násilí vůči postiženým v republice ještě víc rozšířené a horší. Výsledky může zkreslovat to, že se do výzkumu zapojili víc lidé vzdělanější, zaměstnaní, z větších měst a s vlastním či družstevním bydlením.