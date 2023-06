Výzkum pro ČRo: Přibližně desetina lidí v Česku věří proruským dezinformacím

Dezinformace a konspirace týkající se Ruska lidé v Česku příliš nepřijímají. Vyplývá to z unikátní studie Českého rozhlasu a Národního institutu SYRI. Výzkum na jaře testoval na téměř čtyřech tisících respondentech vybrané příběhy nejčastěji zastoupené na třiceti takzvaných antisystémových a konspiračních webech. Například s výrokem, že Rusko bylo k válce proti Ukrajině dotlačeno chováním států NATO, souhlasilo 11 procent respondentů. Dalších deset procent částečně. Podle socioložky a spoluautorky výzkumu Paulíny Tabery to dokazuje, že proruská propaganda v Česku příliš nefunguje. Neznamená to ale, že se stát nemusí konspiracemi a dezinformacemi zabývat. „To, že konkrétní narativ nebo konkrétní příběh nemá vliv, ale neznamená, že obecně míra dezinformací a konspirací nemůže znejistit společnost a nemůže fungovat jako rozvratný prvek, i když lidé tomu narativu nevěří,“ upozorňuje Tabery.