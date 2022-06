Výzkum: Půlka domácností nehlídá spotřebu energií, měsíčně ji sleduje pětina

Zhruba polovina domácností v Česku nehlídá svou spotřebu energií a čeká až na roční vyúčtování. Každý měsíc spotřebované množství sleduje pětina domácností, čtvrtletní přehled má každá osmá domácnost. Tři pětiny uvedly, že pokud by znali svou měsíční spotřebu nejen v kilowatthodinách, ale i v korunách, dokázaly by spotřebu upravit či omezit. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research pro Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP). Podle výzkumu zhruba polovina domácností uvedla, že se kvůli zdražování energií dostává do finančních potíží.