Výzkum univerzit včetně Masarykovy přinesl patent, pomůže řešit neplodnost

Masarykova univerzita v Brně s dalšími partnery převádí do praxe patent nové metody, která by měla pomoct zvýšit úspěšnost umělého oplodnění. Z testů krve ženy a vzorků roztoku, ve kterém se nacházejí embrya, je možné určit embryo s nejlepšími parametry a také nejvhodnější den pro jeho transfer. Tím by se o desítky procent měla zvýšit úspěšnost jeho uchycení a udržení v těle ženy. ČTK to dnes řekla Jitka Štenclová z Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Lidem by podle ní mohla být metoda dostupná za rok až dva. Problém neplodnosti ročně postihuje miliony lidí na celém světě.

Patent získala za 441.000 eur (asi 10,5 milionu Kč) firma FETUS, IVF, která je součástí skupiny FABA Capital. Peníze si rozdělí univerzity. Problém neplodnosti ročně podle mluvčího Masarykovy univerzity Radima Sajbota postihuje přes 48 milionů párů po celém světě. Týká se hlavně žen nad 40 let, kterým se s věkem snižují šance na otěhotnění i prostřednictvím umělého oplodnění.