Výzkum: Víc než třetina rodičů používá běžně fyzické tresty

Víc než třetina rodičů v Česku používá fyzické tresty jako běžnou součást výchovy. Tělesně děti trestají víc lidé, kteří sami v dětství "dostávali". Častěji k fyzickým trestům sahají také mladší rodiče a rodiče více dětí. Zákaz fyzických trestů na dětech by uzákonila čtvrtina matek a otců. Ukázal to výzkum, do něhož se koncem loňska zapojilo 1013 rodičů s potomky do 18 let. Výsledky představil šéf výzkumného týmu z psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Radek Ptáček. Zjištění jsou reprezentativní.

"Násilí v mezilidských vztazích považujeme za nepřijatelné, ale násilí na dětech za přijatelné," řekl Ptáček. Tělesné trestání má za důležitou součást výchovy 36 procent dotázaných. Zhruba čtvrtina vyznává úsloví "škoda rány, která padne vedle". Plácnutí přes ruku či hýždě a pohlavek jsou přijatelné podle sedmi z deseti dotázaných. Sedmnáct procent rodičů míní, že někdy je nutné dítě potrestat pořádným výpraskem. Víc než čtvrtina otců a matek si myslí, že fyzické tresty fungují lépe než jiné metody. Dvě pětiny odpovídajících ale bití považují za selhání rodiče.

Zákonný zákaz platí podle mezinárodního serveru na podporu ukončení fyzického trestání v 65 státech, dalších 27 zemí ho připravuje. Jako první ho uzákonilo v roce 1979 Švédsko. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by nepřijatelnost fyzických trestů na dětech měla zakotvit chystaná novela občanského zákoníku.