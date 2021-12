Výzvou pro nadcházející rok je podle nového ministra zahraničí Lipavského předsednictví v EU

Ministr to na tiskové konferenci poté, co jej premiér Petr Fiala (ODS) uvedl do úřadu. Ministerský předseda poznamenal, že pokud by se vyčleněné peníze na předsednictví ukázaly jako nedostatečné, je vláda připravena finance přidat. Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet o 200 milionů na 1,4 miliardy korun.

Hlavním cílem bude podle Lipavského posílit dobré jméno a postavení Česka za hranicemi. Chce usilovat o konsensus na zahraniční politice mezi Parlamentem, vládou a dalšími klíčovými hráči. "Když jedeme do zahraničí, reprezentujeme Českou republiku, ne stranické zájmy," poznamenal.

Do zahraniční politiky chce také vrátit lidskoprávní rozměr.

"Budeme se muset podívat na vztahy s Ruskem a Čínou. Je v zájmu všech, abychom na nich pracovali, nicméně to nejsou vůbec jednoduché otázky. Proto hovoříme o revizi vztahů s Ruskem a Čínou," řekl ministr. V neposlední řadě se chce zaměřit na ekonomickou diplomacii i na profesionalizaci diplomatického sboru. Potvrdil také, že jeho první zahraniční cesta povede v pondělí na Slovensko.