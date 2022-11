Vzácná madona ze 14. století rozšířila sbírky Národní galerie

Národní galerie Praha (NGP) bude restaurovat madonu ze 14. století, kterou letos koupil stát od soukromého majitele za 4,5 milionu korun. Po restaurování ji galerie vystaví v Anežském klášteře. Nový přírůstek do sbírek středověkého umění zástupci galerie představili novinářům. Autorství plastiky nazvané Madona na andělské trůnu z Havraně připisují odborníci Mistru Bečovské madony, dílo pochází asi z 60. let 14 století. Socha v minulosti podle NGP zřejmě patřila sudetským Němcům. "Bohemika se na uměleckém trhu moc neobjevují. Pokud ano, je to často v zahraniční nebo v aukci, a tam si nelze dílo prostudovat. O to víc pro nás byla možnost madonu prozkoumat, zjistit, z jaké je doby, tak zásadní," řekla ředitelka Sbírky starého umění Olga Kotková. Pokud se objeví bohemikum z druhé poloviny 14. století, ceny jsou astronomické, doplnila. V roce 2019 se ve Francii objevila desková malba, která byla připisovaná Mistru vyšebrodského oltáře. V aukci, které se účastnila i NGP, ho za 6,2 milionu eur (tehdy přes 158 milionů korun) vydražilo Metropolitní muzeum v New Yorku. "Když vidíte tyhle cenové relace, dá se říci, že jsme plastiku zakoupili za příznivou cenu," doplnila Kotková. Socha se v 19. století podle ní nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. NGP jméno majitele, od něhož ji koupila, nezveřejní.