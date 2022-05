VZP: Náklady na léčbu Ukrajinců budou 6,9 miliardy korun, vyšší než příjmy

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) očekává, že při počtu 350.000 uprchlíků z Ukrajiny budou letos náklady na jejich péči asi 6,9 miliardy korun. Příjmy z jejich zdravotního pojistného, které za ne odvede stát nebo zaměstnavatelé, budou asi o 2,4 miliardy Kč nižší. Novinářům to řekli dnes zástupci správní rady pojišťovny, která zatím registrovala necelých 333.000 pojištěnců z Ukrajiny. Z nich 57 procent je v produktivním věku a pětina už pracuje. Dalších zhruba 38.000 Ukrajinců se registrovalo k menším zdravotním pojišťovnám. Podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka budou ale reálné náklady zřejmě nižší. "Je to číslo, které je podle mého názoru na horní hranici odhadu," uvedl. V něm pojišťovna počítá s maximálním odhadem 350.000 uprchlíků, z nichž každý bude potřebovat zdravotní péči za zhruba 26.400 korun, což je asi 60 procent průměru českých pojištěnců. Do Česka ale přicházejí i vážně nemocní uprchlíci, například pacienti s rakovinou nebo cystickou fibrózou. Zatím vykázaná péče za měsíc březen je podle Kabátka řádově ve vyšších desítkách milionů, ale nejde o končená čísla.