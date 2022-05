VZP při prvním Milostivém létu vybrala 215 milionů korun

Při takzvaném Milostivém létu získala Všeobecná zdravotní pojišťovna od svých klientů zpátky 215 milionů korun. Po jednání Správní rady to oznámil její předseda Tom Philipp z KDU-ČSL. VZP při odlužovací akci odpustila klientům penále ve výši 666 milionů. Největší zdravotní pojišťovna podporuje i druhé kolo Milostivého léta, které by mělo být letos na podzim. Podle Philippa by se do něj mohlo zapojit 192 tisíc dlužníků VZP.

První Milostivé léto bylo na přelomu roku. Za výhodnějších podmínek se tak lidé mohli zbavit několika exekucí. Vedle dluhů státním, krajským či obecním úřadům se tato akce vztahuje i na firmy se státní účastí, tedy třeba zdravotní pojišťovny, ČEZ nebo dopravní podniky.