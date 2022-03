VZP: Systém veřejného zdravotního pojištění příliv uprchlíků z Ukrajiny zvládá

Přes 150 tisíc ukrajinských uprchlíků už se v Česku přihlásilo k zdravotnímu pojištění. Z toho necelá polovina, 68 tisíc, jsou děti. Osmdesát procent dospělých jsou ženy. Informovala o tom Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka je počet nových pojištěnců zatím zvládnutelný. Ujistil o tom i předseda správní rady VZP Tom Philipp z KDU- ČSL. „Z Ukrajiny sem utíkají mladé ženy s malými dětmi. To nejsou příliš drazí pojištěnci. Čili neděsme se, stát za ně bude platit standardně, jako platí za českého pojištěnce,“ uvedl. Dodal, že lékařského ošetření se v Česku dostane všem lidem prchajícím před ruskou agresí na Ukrajině. A to ihned po příchodu do země. Poslanci schválili, že nově sjednané pojištění ukrajinských běženců má být platné 30 dní zpětně.