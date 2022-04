VZP: Zdravotní pojištění v Česku má 300 tisíc Ukrajinců, 18 tisíc z nich má práci

Všeobecná zdravotní pojišťovna zaregistrovala celkem 299 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Po jednání správní rady největší zdravotní pojišťovny v zemi to řekl její předseda Tom Philipp z KDU-ČSL. Za 18 tisíc z nich, což je 10 procent dospělých uprchlíků, už VZP pojištění neplatí, protože mají práci. VZP počítá s tím, že do konce roku by se u ní mohlo zaregistrovat až 362 tisíc ukrajinských běženců. To by podle odhadů mohlo pro VZP znamenat výdaje 2, 7 miliardy korun navíc. Podle správní rady VZP to ekonomiku pojišťovny neohrozí.