Vzpomínkové jízdy 1000 mil československých se zúčastní rekordních 120 aut

Na trať vzpomínkové soutěže 1000 mil československých mezi Prahou a Bratislavou se letos postaví rekordních 120 posádek. Loni to bylo o pět vozů méně. Jízda odstartuje v Praze v Opletalově ulici před budovou Autoklubu ČR ráno ve čtvrtek 16. června, cíl bude v sobotu 18. června před pražským Národním technickým muzeem. Na tiskové konferenci to uvedli organizátoři soutěže. Soutěž od roku 2015 obnovuje tradici závodu 1000 mil československých, který byl pořádaný v letech 1933 až 1935 na trase Praha-Kolín-Německý Brod-Jihlava-Velké Meziříčí-Brno-Břeclav-Bratislava a zpět, kterou účastníci absolvovali dvakrát. Současná trasa mezi Prahou a Bratislavou vede po co nejpůvodnější trati závodu. Nejede se ale na rychlost, ale jako jízda pravidelnosti. Úkolem závodníků je se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině.