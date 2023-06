Vztahy Česka a Slovenska jsou výborné, shodli se premiéři obou zemí v Bratislavě

Vztahy Česka a Slovenska jsou výborné na všech úrovních a je potřeba udělat vše pro to, aby takové zůstaly. Prohlásil to český premiér Petr Fiala (ODS) v Bratislavě, kde se setkal s novým předsedou slovenské vlády Ludovítem Ódorem. Šlo o první schůzku obou politiků od doby, kdy se Ódor v polovině května postavil do čela úřednické vlády. Jednali o možné spolupráci Česka a Slovenska při poválečné obnově Ukrajiny nebo rozvoji jaderné energetiky. "Jsme jednoznačně přesvědčeni, že je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, které jsou k dispozici," řekl Fiala. "Také bychom měli přemýšlet nad tím, jak se budeme podílet, třeba v něčem i společně, na poválečné obnově Ukrajiny a na rekonstrukce této země," dodal. Další oblast, v níž by měly obě země spolupracovat, je podle Fialy například snaha o zajištění energetické bezpečnosti. "Společným zájmem Slovenska i Česka je rozvíjení jaderné energetiky, protože to zajišťuje naši energetickou soběstačnost a posiluje naši energetickou bezpečnost," řekl. "Máme velmi dobrou spolupráci v oblasti bezpečnosti, obrany, i tady se otevírá prostor pro další projekty," doplnil. Ódor, který před jmenováním premiérem zastával funkci viceguvernéra slovenské centrální banky (NBS), pak na společné tiskové konferenci s Fialou řekl, že jeho kabinet se při přípravě návrhů na ozdravení státních financí možná bude inspirovat Českem. "V České republice probíhá snaha o konsolidaci veřejných financí, a to ne populistickým, ale racionálním způsobem. Něco podobného čeká i nás, úřednickou vládu. V něčem možná najdeme inspiraci z České republiky, jak to dělat," řekl.