Washington Post: Ind zadržený v Česku odmítá obvinění a stěžuje si na podmínky po zadržení

Indický občan Nikhil Gupta, který byl zadržen v červnu v Praze, popírá obvinění ze spiknutí s cílem zavraždit vůdce sikhských separatistů v New Yorku. Napsal to list The Washington Post s odvoláním na soudní spisy. Guptova právnička tvrdí, že v případě jejího klienta došlo k záměně identity a že byl v Česku nespravedlivě zadržen a ocitl se v nelidských podmínkách. Hrozí mu vydání do USA. Gupta je podnikatel, který dodržuje zákony a dostal se do "křížové palby" mezi Spojenými státy a indickou vládou, uvedla advokátka Rohini Musaová podle listu u indického nejvyššího soudu. Kromě toho si stěžovala, že její mandant dostal neblahé právní rady od advokáta jmenovaného českými úřady a stalo se tak prý "pod nepatřičným vlivem" amerických úřadů během počáteční fáze jeho zadržení. Newyorská prokuratura v listopadu uvedla, že Gupta měl organizovat atentát na amerického občana indického původu, který se veřejně zasazoval o vytvoření svrchovaného státu sikhů. Atentát se podařilo zmařit. Guptu podle amerických úřadů najal nejmenovaný indický vládní zaměstnanec, který měl na starosti bezpečnostní a zpravodajské záležitosti. List Financial Times dnes uvedl, že ke kauze se poprvé vyjádřil také indický premiér Naréndra Módí. "Pokud nám dá někdo nějaké informace, určitě je prověříme," prohlásil v rozhovoru s Financial Times.