WHO a Japonsko Česku darovaly skoro tři sta speciálních mrazáků na skladování vakcín

Česko dostalo skoro 300 speciálních mrazáků na skladování vakcín - darovaly je Japonsko a Světová zdravotnická organizace. Jde o součást japonské pomoci zemím, které přijímaly uprchlíky z Ukrajiny. Japonský velvyslanec Hideo Suzuki novinářům řekl, že celkově půjde do ČR pomoc v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Česko přijalo od začátku války přes půl milionu ukrajinských uprchlíků, mají přístup i ke zdravotní péči včetně hrazených očkování. "Jsou to speciální chladicí boxy, které umožňují nastavit v každé jejich části různou teplotu," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dvacítka jich bude ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Uprchlíci z Ukrajiny mají podle Válka povinná očkování podobná jako Češi. Pokud do Česka přijdou děti, které zahájily očkování na Ukrajině, pokračují lékaři v tamních očkovacích kalendářích. Pokud se narodí v Česku, očkují se pak podle českého kalendáře. Mají možnost se nechat očkovat i proti covidu-19. "ČR má nejvyšší počet uprchlíků na obyvatele na celém světě, za což ČR velice oceňujeme a respektujeme," řekl japonský velvyslanec. Japonsko proto podle něj podporuje země sousedící s Ukrajinou, celkově jim věnuje 7,6 miliardy dolarů (161,7 miliardy korun).