Z Bohumína vyjel další humanitární vlak, jede do ukrajinského Čopu

Z Bohumína vyrazil v neděli večer směrem k ukrajinským hranicím další humanitární vlak na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Pojede do Čopu u slovensko-ukrajinských hranic, aby přepravil do bezpečí ženy a děti, informoval mluvčí národního dopravce České dráhy Lukáš Kubát. Na pomoc lidem prchajícím z Ukrajiny už ČD vypravily dva vlaky v pátek. Jely do polské Přemyšle, odkud se v sobotu navečer vrátil zatím jen jeden z nich. Druhý zůstává v Přemyšli.

Vlak veze humanitární pomoc a dva Ukrajince, kteří se do vlasti vrací v souvislosti s mobilizací.Vlaky jsou pro uprchlíky zdarma. Opatření má usnadnit přesun Ukrajinců hlavně do Bohumína, odkud je možné pokračovat přes Polsko na Ukrajinu, protože ČD vlastní linku na Ukrajinu neprovozují.