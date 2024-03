Z Letiště Praha se bude v letní sezoně létat do 167 destinací, o 15 víc než loni

Z pražského Letiště Václava Havla se bude v letošní letní sezoně létat do 167 destinací. Proti loňsku letiště nabídne o 15 přímých spojení více, jejich provoz zajistí 68 dopravců. Letní letový řád, který bude platný od 31. března do 26. října, se ale stále nevyrovná počtu linek z roku 2019, kdy se létalo do 190 destinací. Nově se cestující přímým letem z Prahy dostanou například do italské Verony a Florencie, portugalské Ponta Delgady, estonského Talinnu, polské Poznaně nebo kazašské Astany. Novináře o tom dnes informovali zástupci Letiště Praha. Kromě počtu nových destinací navýšilo letiště podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose také počet letů na více než 30 linkách. Z Prahy do Londýna bude letiště v letní sezoně vypravovat až 93 letů týdně, do turecké Antalye 59, do Paříže až 57, do Amsterdamu až 54 a do Milána 40 spojů týdně. Lepší spojení čeká také například Barcelonu, Oslo, Marseille nebo Kodaň.