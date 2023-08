Z lokality Soutok by se mohla stát Chráněná krajinná oblast

Soutok Moravy a Dyje by se v příštím roce mohl stát CHKO. Dnes začal schvalovací proces, během kterého bude ministerstvo životního prostředí sbírat připomínky. Vznikem CHKO by se oblast stala sedmou chráněnou krajinnou oblastí vyhlášenou od roku 1990. Vyhlášení by završilo přes 10 let trvající snahy o ochranu lužních lesů, které jsou v ČR jedinečné.

Oblast je přes 120 km čtverečních velká a sahá od Hodonína až k novým Mlýnům. Přesnou podobu hranice oblasti se však podařilo vyjednat až po 75 letech. Vznik CHKO navíc pomůže s financováním a revitalizací soutoku Moravy a Dyje. Jedná se také o pojistku proti stavebním projektům, které by krajinu Moravské Amazonie devastovaly.