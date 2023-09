Z muzea v České Lípě návštěvník ukradl živou želvu, na vrácení má dva týdny

Nezvyklou krádež řeší od začátku srpna Vlastivědné muzeum v České Lípě. Jeden z návštěvníků jim vzal jednu živou vodní želvu. Díky kamerám muzeum podobu zloděje zná a prostřednictvím sociálních sítí ho dnes vyzvalo, aby ji do dvou týdnu vrátil. Nina Ledvinová z muzejní Ekoporadny Orsej ČTK řekla, že je to poprvé, co se u nich taková krádež stala.

Muzeum uvedlo, že želvu vzala tříčlenná rodina v neděli 6. srpna z bazénu na Rajském dvoře. "Dovolujeme si proto vyzvat dotyčného otce rodiny v klobouku, který želvu unesl v pravé kapse svých khaki kalhot, aby želvu vrátil (třeba i anonymně) do 20. září," uvedlo muzeum na facebooku.