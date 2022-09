Z politických stran nejvíce členů do senátních voleb nominovala hnutí SPD a ANO

Nejvíce svých členů do letošních senátních voleb nominovala ze stran hnutí SPD a ANO. V porovnání s minulými volbami v tomto směru vystřídala ČSSD a KSČM, které loni vypadly ze Sněmovny. Mezi 178 senátorskými adepty jsou dvě pětiny nestraníků, podobně jako při předchozích volbách v roce 2016 nebo při předloňské obměně třetiny horní komory. Vyplývá to ze srovnání údajů na volebním webu, které provedla ČTK. Hnutí SPD, které zastoupení v Senátu nemá, sice letos vede žebříček nominovaných straníků, navrhlo jich 15, je to ale o dva méně než předloni. ANO se v počtu nominovaných straníků příliš neliší od minulých voleb. Předloni jich mělo 11, letos 13. ČSSD předloni navrhla do Senátu 20 straníků, před šesti lety 22, ale nyní má ve hře jen osm sociálních demokratů.