Z Prahy bude v letní sezoně létat 152 přímých linek, víc než loni

V letním letovém řádu bude mít letiště v Praze přímé spojení se 152 destinacemi. Letní režim bude platit od této neděle až do konce října. Informovalo o tom Letiště Václava Havla v Praze. Oproti minulému roku je v letním letovém řádu o pět destinací víc. Stále ale není na úrovni před pandemií koronaviru, kdy se v roce 2019 z Prahy létalo přímo do 190-ti míst. Letos přibudou i nové přímé lety - například do polského Gdaňsku, španělského Bilbaa nebo chorvatského Dubrovniku. U oblíbených míst se navíc frekvence letů zvýší. O lety se bude starat 65 dopravců. Mezi nimi i některé nové aerolinky - třeba z Moldavska, Kypru nebo Islandu. Mezi nové dopravce patří i Korean Air a China Airlines, kteří zajišťují dálkové lety do Soulu a na Tchaj-wan.