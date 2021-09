Z Prahy vzlétnou stratosférické balony, na kterých spolupracovali studenti

Studenti ze 45 škol v Česku a na Slovensku sestrojili a naprogramovali stratosférické balony. Vypouštějí je od pondělí do 7. října, v každý všední den, z areálu Českého hydrometeorologického ústavu v Praze (ČHMÚ). Na balonech se sondou od března spolupracovali studenti a odborníci v projektu Dotkni se vesmíru pořádaném organizací Steam Academy. Za pořadatele o tom informovala Marijana Šutová v tiskové zprávě. Na přípravě stratosférických balonů a koordinaci vědeckého projektu pracovalo přes 800 žáků. Studenti vymýšleli technické úpravy balonů a také napsali dopis astronautům z Evropské kosmické agentury. V každý všední den mají být vypuštěny dva balony - jeden ráno, druhý v poledne. Poslední úpravy a kontroly na místě podle organizace zařídí tým expertů. Sondu zváží, namontují baterie, padák a nafouknou heliový balon, který sondu vynese do výšky 30 - 35 kilometrů. Sonda při letu změří tlak, teplotu, výšku a vlhkost a pořídí fotografii Země. Studenti budou sondy sledovat a poslouchat jejich radiový signál díky automatizovaným přijímacím stanicím na Milešovce a v Ďáblické hvězdárně v Praze. Po dosažení potřebné výšky ve stratosféře heliový balon praskne a sondy se vrátí zpátky. Studenti se pak pustí do jejich hledání. To, kam zařízení dopadnou, mohou odhadnout pomocí vlastní aplikace.