Z rakouské hory Grossglockner se podařilo zachránit oba české horolezce

Oba zraněné české horolezce, kteří v neděli uvázli na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner, vyzvedl v úterý ráno vrtulník a předal je do péče lékařů. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na rakouskou policii. Muži ve věku 25 a 39 let zavolali na tísňovou linku v neděli večer a uvedli, že je na severní stěně hory zranil padající kámen, ale dokázali se dostat k bivaku ve výšce asi 3200 metrů. Se záchranáři odtud komunikovali pomocí mobilního telefonu. Dřívější záchranu znemožňoval silný vítr. Výstup po zemi by trval mnoho hodin a záchranáři od něj upustili po dohodě se zraněnými. Po dvou nocích strávených v bivaku byli oba horolezci v ranních hodinách na laně navijáku spuštěném z policejního vrtulníku přepraveni na vyhlídku Franz-Josefs-Höhe, odkud je pak vyzvedl vrtulník záchranné služby.