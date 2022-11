Z rozpočtu šlo na projekty plánu obnovy 34,2 miliard, zpětně je proplatí EK

Ze státního rozpočtu zatím šlo na projekty Národního plánu obnovy (NPO) 34,2 miliardy korun, které by zpětně měla proplatit Evropská komise. Evropské peníze zatím vyplaceny nebyly, jsou vázány na splnění konkrétních milníků a cílů schválených v NPO. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo financí. Podle informací na internetových stránkách NPO by Česko mělo letos podat první žádost o proplacení projektů, měla by zahrnovat 1,1 miliardy eur (26 miliard korun). Kromě peněz, které by Česko mělo dostat zpět z evropských zdrojů, šlo na projekty dalších 11,2 miliardy korun ze státního rozpočtu, které EU financovat nebude. "Jedná se především o DPH, která má být dle vyjádření EK nezpůsobilá (k proplacení). Další výdaje v této kategorii se mohou týkat zvýšení cen z důvodu růstu energií, případně národních aktivit, které nemají být proplaceny z Evropské komise, ale do NPO byly zahrnuty," uvedlo ministerstvo financí. Informace o finanční spoluúčasti českých subjektů na projektech NPO ministerstvo financí nemá.