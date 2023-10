Z ruzyňského letiště se bude v zimě létat do 111 destinací

Z pražského ruzyňského letiště se bude v zimním letovém řádu létat do 111 destinací, což je o čtvrtinu více než loni. Přibudou také nová spojení, například do Bilbaa či Káhiry. Provoz na Letišti Václava Havla v zimě zajistí 46 leteckých společností. Letiště Praha to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Letošní zimní letový řád, který bude v platnosti od listopadu, stále nevyrovná počet linek z roku 2019, kdy se létalo do 121 destinací.

Mezi nová spojení podle Letiště Praha patří Valencie, Keflavík, Bilbao či Káhira. Do Bilbaa se z Prahy bude létat dvakrát týdně s dopravcem Vueling, stejnou frekvenci nabídne spoj Smartwings do Káhiry a ČSA do Jerevanu. Z letního letového řádu zůstávají přímé dálkové linky do Soulu s Korean Air třikrát týdně a do Tchaj-peje s China Airlines dvakrát týdně. V porovnání s letní sezonou se navýší také množství spojů do Říma, Amsterodamu a Paříže.

Z pražského letiště se bude také létat do exotických destinací charterovými lety, které zajišťují cestovní kanceláře. Letos nabídnou například přímé lety na Srí Lanku, Vietnam či Kubu. "Poprvé v historii budou vypravovány lyžařské chartery na zimní dovolené do tureckého střediska Kayseri," uvedlo Letiště Praha.