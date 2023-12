Z tříkrálového plavání otužilců v Labi by chtěli v Poděbradech udělat tradici

V Poděbradech chystají na Tři krále (6. ledna ve 13:00) první otužilecké plavání v Labi. Radnice by chtěla z netradiční akce do budoucna udělat tradici. Součástí tříkrálového programu bude v lázeňském městě také výroba ledových soch na kolonádě. Zda se bude otužilecké koupání konat i přes následky povodní z posledních dní, rozhodne vedení města v úterý. ČTK to řekl místostarosta Ladislav Langr (Volba pro Poděbrady).

"Otužilci u nás chodí na jezero, ale v Labi jsme zatím žádnou podobnou akci neměli, inspirovala nás Praha, kde se chodí do Vltavy na Štěpána," řekl ČTK jednatel městské společnosti Poděbradská sportovní Milan Suchomel. Podle něj nepůjde o závod, ale zážitek, který má být atraktivní i pro přihlížející diváky.